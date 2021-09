Agrorezort tvrdí, že venuje ochrane včiel mimoriadnu pozornosť

Bratislava 23. septembra (TASR) - Agrorezort pod vedením ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) venuje ochrane včiel mimoriadnu pozornosť. Vydanie novej vyhlášky, ktorá by obmedzila práškovanie na poliach, nepovažuje za potrebné. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Reagoval tak na ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), ktorý verí, že si Vlčan osvojí tému ochrany včely a dovedie ju do konkrétnej vyhlášky.



"Pri posudzovaní rizík prípravkov na ochranu rastlín, tak aj hnojív, sa posudzuje ich vplyv samostatne na včely. Výsledky hodnotenia rizika ovplyvňujú možnosť autorizácie/certifikácie prípravkov alebo hnojív," približuje odbor komunikácie.



Tvrdí, že opatrenia na riadenie rizika sú potom uvedené na etikete alebo príbalovom letáku prípravkov na ochranu rastlín alebo na hnojenie. Používateľ prípravkov je podľa zákona o rastlinolekárskej starostlivosti aj zákona o hnojivách povinný používať ich v súlade s etiketou alebo príbalovým letákom. Sú na nich uvedené aj opatrenia na ochranu včiel. "V opačnom prípade sa udeľujú sankcie podľa uvedených zákonov," konštatuje MPRV. Pokračuje, že pre prípravky na ochranu rastlín je platná vyhláška, ktorou sa ustanovujú opatrenia na ochranu včiel pri ich použití. To sú dôvody, prečo agrorezort nepokladá za potrebné vydanie inej legislatívy.



Budaj si ochranu včely predstavuje tak, že sa na poliach obídu hodiny, keď je tam najviac včiel, a postrek by sa vtedy neaplikoval. "Podmienky aplikácie práškových hnojív sú uvedené na etikete, respektíve príbalovom letáku, vrátane času, kedy sa smú/nesmú aplikovať aj s ohľadom na ochranu včiel. Vydanie novej vyhlášky preto z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné ani za účelné," tvrdí agrorezort.



Budaj minulý rok avizoval, že chce, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Taktiež spolu s exministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽANO) plánovali obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.