Asociácia sa obáva zhoršenia dostupnosti mobilných hospicov
Asociácia poukázala na to, že zatiaľ nie je známe, aké sumy sa budú v budúcom roku uhrádzať.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) volá po navýšení paušálnych platieb pre mobilné hospice. Upozorňuje na to, že ak nedôjde dostatočnému navýšeniu, od nového roku sa zhorší dostupnosť mobilných hospicov. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla koordinátorka členskej základne AHAPS Beáta Bialončíková.
„Súčasná paušálna platba vo výške 30 eur za výjazd sestry z mobilného hospicu nie je dostatočná. Na to, aby mobilné hospice dokázali zabezpečovať túto službu aj po januári 2026, musí dôjsť k navýšeniu paušálnej platby minimálne na sumu 70 eur. Táto suma pokrýva legislatívne zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov, ako aj odzrkadľuje rast spotrebiteľských cien a špecializovaného zdravotníckeho materiálu, ktorý sa spotrebuje počas ošetrenia pacienta,“ uviedla asociácia v stanovisku.
Upozornila na to, že v prípade, keď pacientov v rámci služby navštevuje aj lekár, musí byť paušálna platba v budúcom roku v cenovom opatrení minimálne 170 eur. „V prípade návštevy lekára so sestrou ide o dvojhodinové poskytovanie zdravotnej starostlivosti priamo na lôžku pacienta v domácom prostredí. Vzhľadom na nedostatok mobilných hospicov na Slovensku zdravotnícki pracovníci cestujú za svojimi pacientmi neraz i 100 kilometrov,“ ozrejmila.
Asociácia poukázala na to, že zatiaľ nie je známe, aké sumy sa budú v budúcom roku uhrádzať. Vysvetlila, že výšku platby za služby v mobilnom hospici, ktoré uhrádzajú zdravotné poisťovne, každoročne stanovuje ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom cenového opatrenia. V prípade, že nedôjde k dostatočnému navýšeniu, môžu podľa nej niektoré mobilné hospice zaniknúť a iné obmedziť svoju činnosť. Upozornila na to, že nebudú schopné zabezpečiť mzdu pre svojich zamestnancov podľa platnej legislatívy, či nakupovať nevyhnutný zdravotnícky materiál.
„Naším poslaním je napĺňanie potrieb zomierajúcich pacientov. Nechceme, aby pacienti trpeli alebo boli v pozícii rukojemníkov systému. Ozývame sa preto s dostatočným predstihom, aby ministerstvo zdravotníctva prijalo nevyhnutné kroky na to, aby sa mobilné hospice mohli starať o svojich pacientov aj v roku 2026,“ dodala prezidentka asociácie Henrieta Žilková.
