Asociácia hospicovej starostlivosti víta nové cenové opatrenia

Bratislava 17. januára (TASR) - Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) víta nové cenové opatrenia pre hospice, ocenili konštruktívny prístup Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. TASR o tom informoval PR manažér AHAPS Ladislav Bariak.



"Ministerstvo splnilo svoj sľub a zabezpečilo pre hospice finančné podmienky, ktoré reálne odzrkadľujú ich náročnú prácu," uviedla prezidentka AHAPS Alena Kollárová. Podľa slov asociácie sú nové cenové opatrenia kľúčovým rozhodnutím, ktoré prinesie stabilitu pre poskytovateľov paliatívnej starostlivosti a dôstojnú starostlivosť pre pacientov na konci ich života.



AHAPS vyjadrili odhodlanie byť súčasťou ďalších rokovaní so zdravotnými poisťovňami. "Rezort zdravotníctva navyše už skôr prisľúbil pokračovať v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami," podotkla asociácia.



Ministerstvo zdravotníctva SR upravilo cenové opatrenia pre hospice. Cena za jedno lôžko na deň sa zvýšila zo 100 na 230 eur, za výjazd mobilného hospicu zo 61 na 95 eur. Vyplýva to z opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, ktoré nadobudlo účinnosť v stredu (15. 1.).