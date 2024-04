A.Hlina:Návrh novely zákona o ochrane prírody je mimoriadne nebezpečný

Bratislava 25. apríla (TASR) - Prijatie vládnej novely zákona o ochrane prírody a krajiny v predloženej podobe výrazným spôsobom navždy zmení vzhľad krajiny hlavne v obciach a mestách, ale aj v prímestských oblastiach a oblastiach pri obciach. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Alojz Hlina (SaS). Verí, že vládna koalícia ešte zámer prehodnotí.



"Tento návrh zákona je mimoriadne nebezpečný, problematický a spôsobí to, čo určite nechceme," vyhlásil Hlina. Argumenty uvedené v dôvodovej správe považuje za urážajúce. Poukázal napríklad na cieľ sprehľadniť územie, aby sa tam nemohol schovávať medveď hnedý.







Verí, že občianska spoločnosť sa proti návrhu vzoprie. "Uvoľňuje ruky pri výruboch a zmene charakteru oblastí, v ktorých žijeme," zhodnotil. "Sú to státisíce kubíkov drevnej hmoty, ktorá sa niekomu páči a bude ju potrebovať," podotkol. Za cynické tiež označil, že návrh je predložený v čase hniezdenia vtákov.



Podľa návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý schválila vláda, sa postupy pri výrube drevín majú zjednodušiť. Envirorezort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom, ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Vláda zároveň odporučila parlamentu, aby návrh schválil v skrátenom legislatívnom konaní.