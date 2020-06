A.Hrnko: Doterajší výkon J. Naďa je hlboko pod jeho možnosti

Bratislava 25. júna (TASR) - Doterajší výkon Jaroslava Naďa (OĽaNO) vo funkcii ministra obrany je hlboko pod jeho možnosti, myslí si Anton Hrnko z mimoparlamentnej SNS, ktorá rezort riadila v minulom volebnom období. Ministrovi vyčíta "pokus o komédiu" s hodnosťou bývalého predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, alebo to, že "pohrdol" slovenskou zbrojnou technikou. Zároveň však ocenil významnú úlohu Ozbrojených síl (OS) SR pri obmedzovaní šírenia nového koronavírusu. Hrnko to pre TASR uviedol v hodnotení Naďových prvých 100 dní vo funkcii.



Naď prevzal podľa Hrnka konsolidované ministerstvo s jasnými plánmi na najbližšie obdobie. "Hoci na Ministerstve obrany SR prešiel takmer všetkými funkciami od radového referenta až po sekčného riaditeľa, svoje účinkovanie začal nie príliš šťastne," skonštatoval.



Hrnko kritizuje Naďa, že namiesto pokračovania v rozpracovaných programoch alebo vypracovania nových koncepčných dokumentov, ktoré by viac vyhovovali jeho zámerom, "napodobnil svojho šéfa a pokúsil sa urobiť komédiu s hodnosťou bývalého predsedu NR SR". "Pri nej ukázal, že viac ako o právo a legitimitu konania mu išlo o pokleslú podobu šaškovania pri nezvládnutí ani len formálnej stránky veci," komentoval.



Súčasný minister obrany podľa Hrnka rýchlo obrátil svoj odpor voči americkým stíhačkám F-16 a "zrazu už nie sú ani drahé, ani nepotrebné, ako to tvrdil pri podporovaní nákupov švédskych gripenov". Hrnko hovorí, že sa dalo očakávať aj to, že pohrdne technikou vyrobenou v Slovenskej republike. "To, že o prácu prídu slovenskí robotníci, je preňho nepodstatné. Rovnako nepodstatné sú pre ministra Jaroslava Naďa aj finančné problémy štátu, lebo mantra zbytočných dvoch percent na obranu mu je dôležitejšia ako trináste dôchodky alebo iné sociálne výhody, ktoré zabezpečila predchádzajúca vláda," dodal.



Hrnko na druhej strane hovorí, že treba ministrovi uznať, že OS SR zohrali významnú úlohu pri obmedzovaní šírenia nového koronavírusu, a to najmä v rómskych osadách.



Do ďalších dní predpokladá predstaviteľ SNS, že minister dôsledne rozpracuje vládne vyhlásenie na podmienky rezortu a začne ho realizovať. "Mal by pri tom zohľadňovať najmä potreby Slovenskej republiky a nebyť len prenášačom bruselských nezmyslov na Slovensko. Potom už budeme môcť hodnotiť ministra konkrétne," uzavrel.