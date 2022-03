AHRS víta zavedenie systému registrácie ubytovania pre utečencov

Bratislava 12. marca (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) víta zavedenie štátneho jednotného systému registrácie ubytovacích zariadení pre ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom. TASR o tom informoval prezident AHRS Marek Harbuľák.



AHRS od vypuknutia vojnového konfliktu upozorňovala na potrebu vytvoriť jednotný systém dostupných ubytovacích kapacít, ktorý by zefektívnil proces poskytovania krátkodobého, no najmä dlhodobého ubytovania utečencom. "Štát na tieto výzvy zareagoval - po novom sa už ubytovacie zariadenia môžu registrovať do oficiálneho online systému na stránke www.pomocpreukrajinu.sk."



Štátne riešenie prináša informácie o dostupnosti ubytovania v reálnom čase, čo zabezpečuje, že call centrum a dobrovoľníci v teréne vedia ľuďom poskytnúť aktuálne informácie o voľných kapacitách ubytovania v rámci celého Slovenska. AHRS priblížila, že po registrácii konkrétneho zariadenia do systému má ministerstvo dopravy 24 hodín na kontrolu správnosti použitých údajov jednotlivých hotelov, penziónov a ubytovní. Tie sú následne aktivované a v systéme môžu sami nastaviť svoje voľné kapacity, počet izieb či ďalšie doplnkové služby.



"Teší nás, že ministerstvo dopravy si osvojilo návrh riešenia, na ktoré sme poukázali, ako aj to, že štát, IT služby, HORECA sektor i jednotlivé samosprávy sa dokázali v tak krátkom čase spojiť, vytvoriť a spustiť systém registrácií," konštatuje Harbuľák. Nový systém, prevádzkovaný ministerstvom dopravy, však podľa neho celý proces ubytovávania výrazne zrýchli a zjednoduší.



Slovenskí hotelieri, majitelia menších penziónov i mnohí zamestnávatelia z gastro sektora prejavili svoju solidaritu s ľuďmi na úteku okamžite. Asociácia ponúkla pomoc s krátkodobým ubytovaním a ľuďom z Ukrajiny poskytla viac ako 1500 voľných lôžok. "Počas prvých dní sa ľudia väčšinou zdržali len krátkodobo, prenocovali a pokračovali v ceste do okolitých krajín," vysvetlil Harbuľák. Ako doplnil, od začiatku marca však výrazne pribúda počet utečencov, ktorí sa na Slovensku rozhodujú ostať dlhodobejšie. Taktiež ubezpečuje, že hotely a penzióny združené v AHRS sú pripravené svoje ubytovacie kapacity navýšiť, potrebná je len jasná požiadavka zo strany štátu.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR v piatok (11. 3.) informovalo, že v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska spúšťa informačný systém, ktorý bude slúžiť na rezerváciu ubytovania pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. V systéme budú všetky štátne zariadenia, ako aj hotely a penzióny, ktoré sa doň budú chcieť zaregistrovať. Ich obsadenosť bude rezervačný systém ukazovať v reálnom čase.