AI dni priniesli umelú inteligenciu do 100 slovenských škôl
Ministerstvo podotklo, že AI dni ponúkli program odborných workshopov, diskusií, prezentácií a otvorených vyučovacích hodín, ktoré priblížili učiteľom konkrétne možnosti využívania AI v praxi.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zrealizovalo v období od 1. októbra do 7. novembra celonárodnú iniciatívu AI dni, ktorej cieľom bolo rozvíjať digitálne kompetencie učiteľov, zvýšiť povedomie o možnostiach a rizikách umelej inteligencie (AI) a podporiť jej zodpovedné a bezpečné využívanie vo vzdelávaní. Priniesli AI do 100 slovenských škôl. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.
„AI dni sú dôkazom, že slovenské školy majú odvahu inovovať a hľadať nové cesty učenia, ktoré rozvíjajú kreativitu, kritické myslenie a digitálnu pripravenosť žiakov na svet budúcnosti,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Z rezortu priblížili, že do výzvy sa prihlásilo 289 škôl, pričom 100 najlepšie pripravených projektov získalo finančný príspevok na organizáciu AI dňa - odborného podujatia pre interných a externých učiteľov škôl. Ako doplnili, počas šiestich týždňov sa slovenské školy zmenili na miesta experimentovania, inovácií a tvorivého objavovania technológií, ktoré otvárajú nové horizonty vo vzdelávaní.
Podotkli, že AI dni ponúkli program odborných workshopov, diskusií, prezentácií a otvorených vyučovacích hodín, ktoré priblížili učiteľom konkrétne možnosti využívania AI v praxi. „Počas prípravy a realizácie podujatí bola školám poskytovaná komplexná metodická podpora prostredníctvom odborných konzultantov, ako aj odborných workshopov realizovaných Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania,“ uviedli. Tie sa podľa nich venovali témam efektívne využitie Microsoft Copilot vo vyučovaní, transformácia statických materiálov do digitálnej a interaktívnej podoby pomocou AI a využitie nástrojov Google AI vo vzdelávacom procese.
Z ministerstva dodali, že súčasťou iniciatívy je aj tvorba praktických výstupov učiteľov na tému AI vo vzdelávaní, ktoré budú zverejnené ako inšpiratívne materiály pre pedagógov na webovej stránke ai.iedu.sk.
