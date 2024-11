AI Slovensko: Zásah v Košiciach je dôkazom zneužívania policajnej moci

Bratislava 13. novembra (TASR) - Amnesty International (AI) Slovensko vyjadruje pobúrenie a smútok nad policajným zásahom v Košiciach. Táto smrť je podľa nej tragickým dôkazom nebezpečného zneužívania policajnej moci a musí vyústiť do systémovej reformy polície.



AI rovnako poukázala na to, že medzinárodné štandardy týkajúce sa policajného správania a aj používania sily jasne stanovujú, že polícia musí dodržiavať princípy zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti. Polícia by preto mala podľa nej vždy uprednostňovať deeskaláciu a nenásilné prostriedky.



"Táto tragédia musí byť zlomovým bodom, ktorý podnieti systémové zmeny v polícii, ktoré raz a navždy ukončia policajné násilie. Nikomu nepomôže policajný orgán, ktorý ignoruje ľudské práva a nerešpektuje bezpečnosť," uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nad udalosťou v Košiciach vyjadril ľútosť. Deklaroval, že policajt musí v prípade porušenia zákona niesť rovnaké následky za svoje činy ako každý iný človek. V tejto súvislosti avizoval viaceré opatrenia. Hovoril o zvýšení intenzity preventívnych školení policajtov aj príprave projektu telových kamier pri zásahoch.