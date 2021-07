AIFP: Je dôležité, aby pacienti mali nové terapie a modernú liečbu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. júla (TASR) - Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) považuje za dôležité, aby sa k slovenským pacientom dostali nové terapie a moderná liečba, ktoré sú bežne dostupné v iných európskych krajinách. Pre TASR to uviedla v reakcii na legislatívny zámer novelizovať zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia projektová manažérka asociácie Martina Medová.Podľa AIFP je v súčasnosti z celkovo 95 moderných liekov na onkologické ochorenia registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) v rokoch 2011 až 2020 na Slovensku dostupná len tretina z nich, teda 31 liekov. Proces od registrácie zo strany EMA, až kým sa dostane na slovenský trh, trvá takmer dva roky. Tvrdí, že na to, aby sa zmeny podarilo dosiahnuť, bude nevyhnutná zmena pravidiel vstupu liekov na Slovensko, najmä úprava výšky prahovej hodnoty, ktorú musia lieky splniť, aby boli uhrádzané.uviedla Medová za AIFP.Zmeny v zákone by mali byť podľa AIFP zároveň finančne kryté.doplnila, pričom verí, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude naďalej pokračovať v spoločnom dialógu s kľúčovými partnermi.MZ SR chce podporiť vstup nových inovatívnych liekov, ako aj generických a biologicky podobných liekov, ktoré pomáhajú znižovať finančné náklady z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to z legislatívneho zámeru novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.uviedlo MZ SR v predbežnom materiáli.Návrh by mal ísť do pripomienkového konania v auguste.