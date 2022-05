AIFP: Onkopacient sa v SR dostane len k tretine inovatívnych liekov

Bratislava 24. mája (TASR) - Onkologický pacient sa na Slovensku plnohodnotne dostane len k tretine inovatívnych liekov. Upozornila na to Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Z verejného zdravotného poistenia sa podľa nej hradí iba 32 percent inovatívnych liekov registrovaných Európskou liekovou agentúrou (EMA) po roku 2011. Situáciu má zmeniť novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, avizuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Tempo vstupu nových onkologických liekov do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia je podľa analýzy asociácie na Slovensku dlhodobo nízke. V tejto súvislosti AIFP upozornila, že od februára 2021 do februára 2022 vstúpili do systému len štyri inovatívne lieky. "Za rovnaké obdobie pritom pribudlo napríklad v Slovinsku osem a v Rumunsku deväť nových štandardne hradených liekov. V Českej republike ich bolo sedem," skonštatovala výkonná riaditeľka asociácie Iveta Pálešová.



Za susednými krajinami podľa nej zaostávame aj v dostupnosti modernej terapie v každej z troch najčastejších onkologických diagnóz, teda rakovine pľúc, prsníka a hrubého čreva. Z analýzy tiež vyplynulo, že na Slovensku stále existujú onkologické ochorenia, na ktoré nie je štandardne dostupný ani jeden inovatívny liek. Ide napríklad o rakovinu obličiek, močového mechúra, pažeráku či pankreasu.



Za hlavné príčiny nedostupnosti inovatívnych liekov považuje AIFP súbežnú kombináciu prísnych regulácií, ako aj nekontrolovateľne dlhé a komplikované procesy schvaľovania úhrad liekov na Slovensku. Pomôcť by podľa Pálešovej mohla zmena legislatívy či dofinancovania systému. "Ak dôjde k implementácií potrebných zmien, situácia sa v horizonte najbližších rokov môže zlepšiť," dodala.



MZ na zlepšenie situácie pripravilo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Tá bola v Národnej rade SR schválená v prvom čítaní. "Očakávame, že prijatím tohto zákona sa inovatívne lieky stanú pre slovenských pacientov dostupnejšími a bude im poskytnutá najúčinnejšia a najmodernejšia liečba, rovnako ako pacientom v iných krajinách EÚ," dodala pre TASR hovorkyňa rezortu Petra Lániková.