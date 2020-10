AirCar konštruktéra Štefana Kleina absolvoval prvý skutočný let

Na archívnej snímke konštruktér aircaru a majiteľ firmy Klein Vision Štefan Klein počas 2. ročníka Importnej výstavy EXPO (China International Import Expo) v čínskom Šanghaji počas prvého otváracieho dňa 5. novembra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. októbra (TASR) – Lietajúce auto AirCar absolvovalo v závere minulého týždňa prvé dva výškové lety, pri ktorých si jeho tvorcovia vyskúšali základné prvky pilotáže. Stroj splnil očakávania a nasledovať bude 50 hodín testovacích letov, povedal TASR konštruktér a vedúci celého projektu Štefan Klein.Hoci prvé videá lietajúceho auta vo výške niekoľkých metrov nad vzletovou dráhou mohli obdivovať už pred rokom návštevníci importnej výstavy China International Import Expo v Šanghaji, trvalo rok skúšok, kým bolo možné na letisku v Piešťanoch uskutočniť prvý sedemminútový let vo výške približne 300 metrov. "" priblížil Klein. Krátke, niekoľko stometrové vzlety na dráhe letiska, ktoré testu predchádzali, boli dôležité pre odskúšanie možností a nastavenie celého konceptu.Let podľa Kleina potvrdil, že sa AirCar vo vzduch správa ako normálne lietadlo, a to napriek tomu, že dizajn tohto stroja bez roztiahnutých krídiel skôr pripomína športové auto. Pomáha mu v tom aj tvar karosérie, ktorý vytvára pri vzletovej hmotnosti stroja okolo jednej tony vztlak približne 300 kilogramov. O to menšiu plochu potom môžu mať krídla. Toto riešenie je chránené európskym patentom.V nasledujúcich mesiacoch budú testovať stabilitu lietadla v rôznych režimoch podľa programu letových skúšok a súbežne s týmito testovaním chce Klein začať s výrobou druhého, už vylepšeného prototypu so silnejším a certifikovaným motorom. Ten by chcel konštruktér podľa finančných a technických možností pripraviť v závere budúceho roka na medzinárodnú certifikáciu Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA). AirCar okrem certifikácie pre lety bude musieť získať aj povolenie na cestnú premávku.Na toto lietajúce auto bude jeho majiteľ musieť vlastniť okrem vodičského aj pilotný preukaz. Samotné náklady na prevádzku by však podľa Kleina nemali byť extrémne, a to pri spotrebe okolo 40 litrov benzínu na hodinu letu a cestovnej rýchlosti do 300 kilometrov za hodinu by nemala spotreba prekročiť 14 litrov na sto kilometrov. Koľko pohonných hmôt si lietajúce auto vypýta na jazdu po ceste, zatiaľ nie je jasné, doplnil Klein.