AIS: Aj v roku 2023 pokračovala v SR diskriminácia a útlak menšín

Bratislava 10. decembra (TASR) - Diskriminácia a útlak menšín pokračovali na Slovensku namiesto riešenia ľudskoprávnych problémov aj v roku 2023. Tvrdí to bilancia organizácie Amnesty International Slovensko (AIS), ktorú zverejnila pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Kritizuje pretrvávanie diskriminácie Rómov, neprijatie definície znásilnenia založenej na súhlase i to, že práva žien ostali okrajovou témou a Slovensko stále nie je signatárom článku 31 Európskej sociálnej charty, ktorý chráni právo na bývanie.



"Aj keď by sme v roku 2023 chceli hovoriť o úspechoch v oblasti ľudských práv, musíme konštatovať, že aj končiaci rok je dôkazom, že ľudské práva zostávajú na chvoste záujmu slovenskej politickej reprezentácie," uviedla AIS. Bilancia pripomína, že Slovensko stále neprijalo Istanbulský dohovor. Čo sa týka definície znásilnenia, podľa AIS aj slovenská verejnosť považuje za problém, že nekladie dôraz na slobodný súhlas.



Hovorí aj o neriešenej segregácii vo vzdelávaní rómskych detí. Absenciu riešenia v prijatej novele školského zákona považuje za premrhanú šancu. Upozornila, že aj vzdelávanie v materskej škole môže byť segregované a že špeciálne triedy predurčujú deti na zlyhanie. Podotkla, že až 65 percent rómskych detí je vzdelávaných v triedach zložených prevažne z rómskych detí a že aj v roku 2023 žil neúmerný počet Rómov v segregovaných, environmentálne nebezpečných obydliach s nedostatočným prístupom k vode, sanitácii a elektrine. Apeluje preto na desegregáciu.



Terčom nenávisti a útokov sú podľa AIS naďalej LGBTI+ ľudia. Organizácia kritizuje snahu o prijatie novely zákona o rodnom čísle i zrušenie odborného usmernenia k medicínskym tranzíciám. Vníma to ako systémovú snahu potláčať práva transrodových ľudí. Podľa AIS štát ignoruje aj páry rovnakého pohlavia a ich deti žijú v neistote. Zákonodarcom vyčíta neprijatie zákona, ktorý by im dal možnosť vzájomného prístupu k zdravotnej dokumentácii.



AIS konštatuje aj nadmerné a neopodstatnené použitie sily využívané ako bežný nástroj slovenských orgánov, napríklad zo strany polície voči Rómom. Neľudskému zaobchádzaniu mali podľa organizácie čeliť aj ľudia na úteku a migrujúci. Ostentatívne prejavy moci štátnych zložiek podľa AIS zhoršovali ľudskoprávnu situáciu tých, ktorí cez Slovensko prechádzajú v snahe ujsť pred násilím a nebezpečenstvom.