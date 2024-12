AIS je znepokojená legislatívou k zdravotnej starostlivosti

Bratislava 12. decembra (TASR) - Amnesty International Slovensko (AIS) vyjadruje znepokojenie nad legislatívou súvisiacou s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú schválil parlament. TASR o tom informoval riaditeľ AIS Rado Sloboda.



"Dôsledkom prijatia zákona má byť zmena v definícii mimoriadnej situácie, ktorej dôsledkom môže byť nútená práca lekárov. Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv pritom štátu ukladá povinnosť zakázať nútenú prácu a zabrániť jej, a to aj prijatím legislatívnych opatrení a ich presadzovaním," skonštatoval Sloboda.



Organizácia považuje za znepokojujúce využívanie mimoriadneho stavu, ktorý dočasne obmedzuje ľudské práva, pri vyvíjaní tlaku na lekárov. Poukazuje na to, že opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu musia byť v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv s dôrazom na dodržiavanie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť. "Úrady musia zabezpečiť, aby každé takéto opatrenie bolo primerané, adresné a využívané v reakcii na naliehavú verejnú alebo spoločenskú potrebu s dôrazom na nediskrimináciu," podotkol Sloboda.



AIS sa tiež obáva, že vyhlásenie mimoriadnej situácie a riziko nútenej práce môže mať priamy negatívny vplyv na právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V zákone podľa organizácie zároveň chýba presnejšie vymedzenie "kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti", čo vytvára priestor na nejasný výklad a aplikáciu zákona.



"Využívanie mimoriadneho stavu s cieľom vynútiť si prácu lekárov a lekárok pod hrozbou uväznenia je neprimerané a v rozpore s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska. Na Slovensku dlhodobo chýba adekvátna snaha o zlepšenie prístupu ľudí k primeranej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti," povedal Sloboda.



Na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve podalo v uplynulom období výpovede vyše 3300 lekárov naprieč celým Slovenskom. Výpovede sú ochotní stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022. Výpovedná lehota lekárom vyprší 31. decembra.



Na výpovede reaguje legislatíva, súvisiaca s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú parlament schválil v stredu (11. 12.). Priniesť má rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť.