AIS: Vlani pribudli nenávistné vyjadrenia politikov voči LGBTI+ ľuďom

Bratislava 10. apríla (TASR) - Vlani na Slovensku pribudli nenávistné vyjadrenia politikov voči LGBTI+ ľuďom i novinárom. Amnesty International Slovensko (AIS) to uvádza vo výročnej správe organizácie o stave ľudských práv v roku 2022.



"Od vraždy pred Teplárňou nedošlo na Slovensku kprijatiu žiadnych opatrení anipolitík, ktoré by LGBTI+ ľuďom zaručovali dodržiavanie ľudských práv, práve naopak – sme svedkami prejavov ešte intenzívnejšej démonizácie zo strany niektorých politikov," zdôraznil riaditeľ AIS Rado Sloboda. Podotkol, že Slovensko vuplynulom roku neprijalo žiadne opatrenia smerujúce klegalizácii partnerských zväzkov párov rovnakého pohlavia.



"Návrh zákona, ktorý by priniesol niekoľko malých zlepšení do života párov rovnakého pohlavia, aj keď by zďaleka nedostačoval, podporilo len 50 poslancov," podotkol. Zároveň poukázal na stigmatizáciu a dehumanizáciu LGBTI+ ľudí zo strany štátnych predstaviteľov.



Okrem iného upozornil na to, že rezort zdravotníctva vydal v apríli 2022 odborné usmernenie na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti k zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike. "Amnesty International Slovensko tento počin považovala za dôležitý krok smerom kochrane ľudských práv transrodových ľudí, no ministerstvu zdravotníctva adresovala niekoľko výhrad," podotkli z organizácie. Kritizovali, že ministerstvo v máji 2022 pozastavilo platnosť usmernenia.