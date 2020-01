Aj na hornom Zemplíne sa dá lyžovať, aktuálne len v Zámutove

Zámutov/Parihuzovce 10. januára (TASR) – Vyžitie zimných športov ponúkajú na hornom Zemplíne dve lyžiarske strediská menšieho charakteru. V obci Zámutov vo Vranovskom okrese otvorili sezónu so začiatkom nového roka, v Parihuzovciach v okrese Snina urobila poľadovica na svahu nebezpečnú krustu, stredisko je zatiaľ uzavreté.



Zjazdovka v obci Zámutov leží na východnom úpätí Slanských vrchov, iba 12 kilometrov od okresného mesta Vranov nad Topľou. Ako pre TASR potvrdil súkromný prevádzkovateľ strediska Matúš Michľo, na svahu sa momentálne nachádza približne 20 centimetrov snehu. Lyžiarom tu sú k dispozícii tri vleky s dĺžkou 150, 300 a 500 metrov. Otvorené majú počas víkendu od 9.00 do 19.00 h, v pracovné dni prevádzkujú stredisko od 12.00 h.



Vo Vihorlatských vrchoch, 17 kilometrov severovýchodne od okresného mesta Snina, sa v obci Parihuzovce nachádza lyžiarske stredisko s dvoma vlekmi. Majú dĺžku 550 a 800 metrov. Podľa slov štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa zariadenia Telovýchovnej jednoty (TJ) Spartak Vihorlat Snina Jána Špitalika, tu aktuálne lyžovanie možné nie je. Bráni mu vrstva snehovej krusty, ktorá vznikla pri štvrtkovom (9. 1.) mrznúcom daždi. "Svah sa ratrakom upraviť ešte nedá, lebo je tam malá vrstva snehu. Nie je to ani premrznuté, lebo zem zamrznutá nie je," opísal Špitalik snehové podmienky v Parihuzovciach. V prípade ich zlepšenia, ako dodal, bude stredisko v prevádzke počas víkendov, keďže sa oň TJ stará na dobrovoľníckej báze.