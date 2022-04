Aj napriek značkám zahynie pri Vinianskom jazere množstvo ropúch

Vinné 8. apríla (TASR) – Aj napriek výstražným značkám informujúcich o ťahu žiab končí pod kolesami áut v okolí Vinianskeho jazera v Michalovskom okrese každoročne množstvo ropúch bradavičnatých (Bufo bufo). Ďalší vývoj populácie tohto obojživelníka závisí podľa ochranárov práve od ohľaduplnosti návštevníkov lokality.



"Opakuje sa to rok čo rok. Neviem, či sú ľudia takí bezohľadní, keďže v okolí jazera sú aj tabule upozorňujúce na migráciu žiab," povedal pre TASR Ľubomír Hrinko zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Pod kolesami áut zahynie podľa jeho slov každoročne približne desať percent z niekoľkých stoviek ropúch, ktoré sa za reprodukciou vyberajú do jazera z okolitých lesov najmä počas teplých dní sprevádzaných dažďom. Vodiči v lokalite ignorujú aj rampu, ktorú pri vstupe do oblasti každoročne v tomto období osádza obec. Keďže je cesta okolo jazera zokruhovaná, do lokality vstupujú z opačnej strany.



Populácii ropuchy bradavičnatej podľa Hrinka neprispela ani masívnejšia zástavba v oblasti v ostatných rokoch. "Vzniklo tam pre nich množstvo bariér, budov a plotov, a majú teda obmedzený prístup k vode," ozrejmil. Nepriaznivým faktorom pre reprodukčné možnosti ropuchy je i absencia vodných rastlín v samotnom jazere. "Pobrežná vegetácia sa vytratila, brehy sú holé a ropuchy nemajú svoje ikry o čo uchytiť. Potom sa stáva, že ich vietor odfúkne mimo vody," doplnil strážca prírody.



"Ak nechceme, aby sa ropuchy celkom vytratili z okolia Vinianskeho jazera, je potrebné na najmenšiu možnú mieru obmedziť pohyb motorových vozidiel, hlavne počas migrácie," apelujú ochranári na verejnosť na sociálnej sieti.