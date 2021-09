Aj nezaočkovaní sa v červených okresoch dostanú k službám

Bratislava 9. septembra (TASR) – V okresoch prvého stupňa ohrozenia, čiže v červených okresoch, sa do obchodov či k službám dostanú aj nezaočkovaní. Vyplýva to z platného COVID automatu.



Pre režim OTP a základný režim v obchodoch a pre služby platí, že na 15 štvorcových metrov (m2) môže byť maximálne jeden zákazník. Pre reštaurácie v režime kompletne zaočkovaných a režime OTP platí, že v interiéri môžu byť pri stole štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozstupy. Exteriér je bez obmedzení. Pre základný režim platí okienkový predaj, zostáva tiež zachovaný rozvoz.



Pre taxi služby v červených okresoch platí, že v jednom rade môžu byť maximálne dve osoby vrátane vodiča. Samozrejmosťou je rúško, pravidelné vetranie a dezinfekcia po každom klientovi. Kompletne zaočkovaní sa do múzeí, galérií, výstavných siení či knižníc v červených okresoch dostanú bez obmedzení. Pre režim OTP platí, že na hromadných prehliadkach môže byť do desať osôb. Pre režim základ sa môžu konať individuálne prehliadky, na 15 m2 môže byť iba jeden návštevník.



Ubytovacie zariadenia pre kompletne zaočkovaných sú bez limitu. Pre režim OTP platí, že na jednej samostatnej izbe môžu byť maximálne dve dospelé osoby zo spoločnej domácnosti alebo členovia jednej domácnosti. Ubytovanie pre základný režim je zakázané.



Okres Rožňava je zaradený v prvom stupni ohrozenia už od štvrtka. Od pondelka (13. 9.) bude podľa COVID automatu v prvom stupni ohrozenia ďalších deväť okresov.