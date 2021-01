Aj po negatívnom antigénovom teste treba dodržiavať všetky odporúčania

Bratislava 27. januára (TASR) - Negatívny antigénový test nemusí znamenať, že človek nie je infikovaný, môže byť v inkubačnej dobe ochorenia COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva preto pripomína, že sa treba správať zodpovedne a dodržiavať všetky odporúčania. Samozrejmosťou by malo byť nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, časté vetranie priestorov, a tiež čo najväčšie obmedzenie stretávania sa s inými ľuďmi, a to aj v exteriéri.



Sledovať treba svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch, teda pri teplote, kašli, strate čuchu, chuti alebo dýchavičnosti treba bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnúť sa na ďalšom postupe a dodržiavať jeho pokyny. Ak bol niekto v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, teda dva dni pred jej pozitívnym testovaním alebo pred začiatkom jej klinických príznakov, musí ostať v karanténe.



Pri pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus jedného člena domácnosti musia v karanténe zostať všetci jej členovia, aj keď boli pri celoplošnom testovaní negatívni. O svojej pozitivite by mala daná osoba tiež oboznámiť všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte. Tiež musia ísť do karantény. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.



Domáca izolácia pozitívne testovanej osoby trvá minimálne desať dní od odberu vzorky, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia, teda teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu či chuti. O konečnej dĺžke karantény rozhoduje všeobecný lekár. Karanténa osôb žijúcich s pozitívne testovanou osobou v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu izolácie pozitívne testovanej osoby.



Na Slovensku platia od stredy nové pravidlá zákazu vychádzania. Doklad o negatívnom PCR alebo antigénovom teste na ochorenie COVID-19 je potrebný aj pri ceste do práce či do banky, ako aj na pobyt v prírode. Policajti avizovali, že od stredy budú dodržiavanie pravidiel viac kontrolovať.