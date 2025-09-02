< sekcia Slovensko
Aj posledný týždeň riešili slovenskí policajti v Chorvátsku prípady
Ďalším prípadom bola nehoda Slovenky na elektrickej kolobežke na ostrove Pag, pri ktorej si poranila ruku.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Aj posledný týždeň riešili slovenskí policajti v Chorvátsku viacero prípadov. Išlo o nehody či nález peňaženky slovenského občana. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajtov kontaktoval slovenský turista a oznámil im, že mal kurióznu nehodu. Pri bicyklovaní nad obcou Podgora sa na ceste nachádzal kôň, ktorý sa pri jeho obchádzaní splašil, a Slovák bicyklom spôsobil škodu na dverách vedľa stojaceho vozidla. Privolaný chorvátsky policajt požiadal o predloženie dokladov a po spísaní protokolu mu doklady vrátil. „Telefonujúci slovenský občan sa pýtal, či by sme nemohli vyžiadať spísanú správu od chorvátskej polície. To je však vec riešenia chorvátskej polície, a preto ho odkázali na ňu,“ uviedla polícia SR.
Slovenských policajtov kontaktovali v Chorvátsku aj z recepcie hotela a oznámili im, že neznámy turista priniesol peňaženku slovenského občana. V peňaženke sa podľa polície nachádzala hotovosť, vodičský preukaz, občianske preukazy troch osôb, karty poistencov a väčšie množstvo bankových kariet. Recepčná im oznámila, že vlastník uvedenej peňaženky nie je ubytovaný v hoteli ani v blízkych apartmánoch. Slovenskí policajti zistili telefónne číslo majiteľa, kontaktovali ho a po dohovore si prišiel peňaženku prevziať.
Policajtov zo Slovenska taktiež kontaktovala turistka, ktorá odchádzala z Chorvátska domov. Na diaľnici na mýtnej bráne pri Záhrebe prešla bez zaplatenia, lebo bola otvorená brána, nevedela, čo má robiť, chcela zaplatiť. Odporučili jej, aby išla ďalej a na ďalšej mýtnej bráne vysvetlila situáciu, ktorá sa odohrala. Na ďalšej mýtnej bráne jej povedali, že sa to stáva a nemusí nič platiť.
Ďalším prípadom bola nehoda Slovenky na elektrickej kolobežke na ostrove Pag, pri ktorej si poranila ruku. Policajtov kontaktoval jej manžel, ktorý sa nevedel dovolať na polikliniku v meste Rab a chcel sa poradiť. „Bol poučený, aby volal 194 - rýchlu zdravotnú pomoc, prípadne 112, oni ho nasmerujú, kam má ísť, alebo príde sanitka,“ priblížila polícia SR.
