Aj Slováci žijúci v zahraničí považujú za dôležité, kto vedie krajinu

Bratislava 23. marca (TASR) - Ani mnohým Slovákom žijúcim v zahraničí nie je jedno, kto by mal zastávať funkciu prezidenta. To, kto krajinu vedie, považujú za dôležité. Privítali by však zároveň, keby mohli aj v rámci prezidentských volieb odovzdať svoj hlas poštou či elektronicky.



"Z hľadiska reprezentatívnosti prezidentskej funkcie navonok a zároveň jednej z najvyšších ústavných funkcií v štáte vnímam voľby prezidenta ako jedny z najdôležitejších spolu s voľbami do NR SR," uviedol pre TASR Ján Jakobej, ktorý dlhé roky žije v Mníchove.



Keďže je prezidentská funkcia podľa neho vážnou funkciou, hlava štátu by mala byť výraznou osobnosťou s jasnými víziami. Mala by mať všeobecný rozhľad a mala by zastupovať všetkých občanov, bez ohľadu na ich pravicové, respektíve ľavicové zameranie. Ako osobnosť by mal byť podľa neho prezident akceptovaný aj v zahraničí a vytvárať okrem iného pozitívny obraz o Slovensku. "Určite je dôležité, kto krajinu vedie," poznamenal Jakobej.



Za dôležité kompetencie prezidenta považuje jednoznačne podpisovanie či vetovanie zákonov, ale tiež rozhodovanie ako veliteľa Ozbrojených síl SR, menovania do rôznych funkcií či podpisovanie medzinárodne dôležitých zmlúv alebo amnestií. Ak mu to čas dovolí, debaty kandidátov zvykne sledovať, aby si o nich vytvoril obraz a vedel sa rozhodnúť, komu dá svoj hlas.



Medzi Slovákov, ktorí nemôžu voliť, lebo chýba elektronická možnosť voľby, patrí napríklad Matúš Mažec žijúci v Prahe. Na Slovensko nemohol pricestovať pre pracovnú vyťaženosť. Voliť by pritom chcel, pretože hoci pri prezidentovi ide o reprezentatívnu funkciu, majú tieto voľby aj práve preto pre krajinu "takú svoju dôležitosť". Dávajú tiež istý signál smerom k ostatným štátom.



"Mohlo by to byť jedno, ale u nás to tentoraz jedno určite nie je. Prezident by mal byť istou protiváhou k vláde," skonštatoval Mažec. Prezident by mal byť podľa neho pokojný, rozvážny, umiernený či vyvažujúci.