Aj štvrtého vyšetrovateľa NAKA Štefana M. zobral súd do väzby

Bratislava 16. septembra (TASR) - Aj štvrtého obvineného vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Štefana M. zobral sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné. O sťažnostiach obvineného a prokurátora bude rozhodovať Krajský súd (KS) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



"OS Bratislava III vzal do väzby obvineného Š. M., a to z dôvodov takzvanej kolúznej väzby. Súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, neprijal písomný sľub obvineného. Obvinený, ako aj prokurátor podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať KS v Bratislave," spresnil Adamčiak.



"Môžem potvrdiť, že voči rozhodnutiu súdu sme podali sťažnosť. Bližšie sa vyjadríme v písomnom odôvodnení sťažnosti," zareagovala pre TASR obhajkyňa Štefana M. Ivana Halahijová.



Sudca OS Bratislava III zobral od stredy večera (15. 9.) do štvrtka rána postupne do väzby ďalších troch vyšetrovateľov NAKA Jána Č., Pavla Ď. a Milana S. a aj dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Sch. Aj v ich prípadoch nie je rozhodnutie právoplatné. Rozhodovať bude KS v Bratislave.



Milana S. zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Č. a Pavla Ď. zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Napokon Petra Sch. zobral do väzby kolúznej. Sudca začal rozhodovať v stredu od 18.00 h.



Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS v pondelok (13. 9.). Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.