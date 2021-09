Aj tretí pokus o odvolávanie Mikulca presunuli na riadnu schôdzu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Aj tretí pokus opozičného Smeru-SD odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) presunuli poslanci na riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína 16. septembra. Pri piatkovom otvorení mimoriadnej schôdze o Mikulcovom odvolávaní sa neprezentoval dostatok poslancov, plénum nebolo uznášaniaschopné.



Koalícia takýto postup avizovala už vopred. Rovnako postupovali poslanci aj v predchádzajúcich dvoch pokusoch v júli a auguste, keď opozícia podala návrh na ministrovo odvolanie. Návrhy sa pre neuznášaniaschopnosť poslancov presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu. Smer-SD takúto obštrukciu kritizuje. Koalícia hovorí, že sa nechce zúčastňovať na divadle organizovanom Smerom-SD.



Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a aj Martin Čepček, ktorý nedávno odišiel z klubu OĽANO.



Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.



Opoziční poslanci tiež v návrhu na odvolanie Mikulca tvrdia, že rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR o zrušení obvinení pre exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského je dôkazom manipulácie trestného konania. Politickú zodpovednosť za postup orgánov musí podľa opozície znášať minister vnútra. Predkladatelia tvrdia, že Mikulec koordinoval zadržanie a obvinenie Pčolinského na politický pokyn.



Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha považuje odsunutie odvolávania za pošliapavanie ústavného priadku na Slovensku a za obrovský precedens, keďže ďalšia vláda bude môcť používať tie isté nástroje a sabotovať mimoriadne schôdze. Pokiaľ koalícia odďaľuje odvolávanie, snaží sa podľa Blahu problému vyhnúť. Diskusia sa podľa neho odsúva, aby už témy neboli aktuálne.



Hnutie OĽANO hovorí o cirkusovom predstavení. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš kritizoval, že viacerí poslanci opozície neprišli v piatok na schôdzu, ktorú iniciovali. Je to podľa neho dôkaz, že to nemyslia vážne a potrebujú sa len prezentovať. Zopakoval, že neexistuje žiaden relevantný dôvod na odvolanie Mikulca a celý klub za ním stojí.