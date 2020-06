Bratislava 25. júna (TASR) – Aj Ty v IT je nominované na cenu UNESCO v oblasti vzdelávania dievčat a žien. TASR o tom informovala Monika Kapráliková z Aj Ty v IT.



„Sme veľmi radi, že sme mohli tento rok za Slovenskú republiku nominovať organizáciu Aj Ty v IT, pretože ideálne napĺňa koncept a zameranie tejto ceny. Svojou činnosťou napomáha dievčatám a ženám získať kvalitné technologické vzdelanie a zabezpečiť si kariéru v oblasti IT, pričom zároveň zlepšuje celkové postavenie žien a prispieva k vytváraniu skutočnej rovnosti príležitostí v našej spoločnosti," zdôvodnila nomináciu generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Viera Grigová.



Kapráliková spresnila, že združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií.



„Nominácia Slovenskej komisie UNESCO na túto cenu je pre nás cťou a zároveň záväzkom. Aj keď sme malá krajina, v oblasti neformálneho vzdelávania dievčat a žien v smere k novým technológiám máme výborné výsledky, ktoré budeme radi ďalej rozvíjať a zdieľať," uviedla zakladateľka a riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.



O laureátoch sa podľa Kaprálikovej rozhodne 11. októbra. Prize for Girls' and Women's Education je medzinárodné ocenenie, ktoré UNESCO udeľuje od roku 2016 s cieľom odmeniť jednotlivcov a organizácie, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na zlepšovaní vzdelania dievčat a žien v kritických oblastiach.