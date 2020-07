Ak B. Kollár nezíska dôveru poslancov, Sme rodina odíde z koalície

Bratislava 7. júla (TASR) - Pokiaľ predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z vládnej koalície. Kollár vyslovenie dôvery navrhne sám na utorkovej schôdzi. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský s tým, že hnutie tento bod programu podporí.



"Chceme, aby sa tento bod otvoril, aby prebehla rozprava, následne tajné hlasovanie," povedal Pčolinský s tým, že o otvorenie bodu požiadali aj koaličných partnerov. Pripustil, že každá alternatíva je možná. "My počítame aj s vyslovením dôvery, aj s vyslovením nedôvery," tvrdí.



Na Koaličnej rade podľa jeho slov partneri povedali, že sa ešte poradia na kluboch. "Tomu ja nerozumiem, pretože požadovali vyvodenie osobnej zodpovednosti," podotkol s tým, že navrhnutím vlastného odvolania tak Kollár urobil.



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. SaS a Za ľudí doteraz hovorili, že by mal odstúpiť sám. OĽaNO jeho odchod nežiadalo. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zároveň cez víkend povedal, že SaS a Za ľudí v prípade odvolávania Kollára "stiahnu chvost".



Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. V prípade odchodu z funkcie predsedu parlamentu nevylúčil ani odchod hnutia z koalície.