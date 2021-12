Ak chce EÚ odolávať krízam, debaty o budúcnosti sú potrebné, tvrdí ÚMS

Bratislava 21. decembra (TASR) - Všetko čo posunie kvalitu života s ohľadom na riešenie aktuálnych kríz (pandemická, klimatická, ekonomická) v štátoch Európskej únie (EÚ) má zmysel. V súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE) to pre TASR uviedla Únia miest Slovenska (ÚMS).



"ÚMS registruje aktivity CoFoE, považujeme ich za potrebné a zmysluplné. Z hľadiska efektívnosti sa však snažíme dianie na Slovensku ovplyvniť svojimi námetmi na zmeny najmä na národnej úrovni," uviedla hovorkyňa únie Daniela Piršelová.



Výmena názorov, aplikačné možnosti v rozdielnych podmienkach, zdieľanie pozitívnych príkladov, poučenie sa z chýb iných či participácia iniciatív má podľa ÚMS význam. "Rozhodujúce však je, aby sa pri riešení konkrétnych problémov, na strategickej úrovni príkladmi dobrej praxe, inšpirovali štátne inštitúcie. To sa nie vždy deje," podotkla Piršelová.



Takéto debaty označila ÚMS za potrebné, ak chce Európa odolávať krízam, reagovať na nové trendy, efektívne využívať potenciál. Taktiež reagovať na globálne výzvy ako klimatickú zmenu, demografické zmeny, migráciu či vzťahy Európy a iných entít. "Osobitne v čase, keď sa verejného priestoru zmocňujú názorové extrémy, sú otvorené a konštruktívne diskusie mimoriadne dôležité," uviedla Piršelová.



Samosprávy a ich združenia môžu v rámci konferencie prezentovať pohľad na nové trendy, výzvy z pohľadu poznania lokálnych podmienok. ÚMS preferuje najmä svoje priority, a to riešenie klimatickej krízy vo väzbe na všetky segmenty, hospodársky rozvoj miest a regiónov na báze využitia ich potenciálu. Taktiež zmenu spravovania štátu v nových podmienkach, t.j. výrazné posilnenie postavenia miest.



"Krajiny, kde majú samosprávy silnejšie postavenie a väčšiu finančnú nezávislosť, zvládajú krízy a prípravu na výzvy budúcnosti podstatne lepšie. To je aj cieľom iniciatívy ÚMS – predkladať vláde návrhy inšpirované aj príkladmi zo zahraničia, ktoré prispejú k tejto nevyhnutnej zmene," povedala Piršelová.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.



Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že komisia sa bude riadiť závermi konferencie.