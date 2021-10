Ak je v domácnosti podozrenie na koronavírus, žiaci by mali ostať doma

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ak sa u dieťaťa objavia príznaky infekčného ochorenia, malo by sa vyhnúť školskému kolektívu a preventívne ostať doma. To isté platí v prípade, že je podozrenie na ochorenie COVID-19 u niektorého z členov rodiny. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ako súčasť odporúčaní, ktoré pomáhajú znižovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.



"Medzi príznaky, ktoré treba sledovať, patria zvýšená teplota alebo horúčka, pocit plného nosa, výtok tekutých hlienov z nosa, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, únava, bolesti hlavy, bolesti svalov, nevoľnosť či vracanie, hnačka, nechutenstvo, náhla strata čuchu či chuti, bolesti brucha či zápal spojiviek," priblížila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



Odborníci naďalej odporúčajú, aby žiaci základných a špeciálnych základných škôl, ako aj žiaci prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom nosili rúška aj v triedach. "Naďalej to odporúčame a považujeme to za účinnú súčasť prevencie nákazy. Zároveň pripomíname, že nosenie rúšok v škole je pre nich naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, teda napríklad na chodbe, toaletách alebo v šatni," dodala Račková.