Ak nedôjde k oprave financovania záchraniek, skolabujeme, tvrdí AZZS

Bratislava 22. marca (TASR) - Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) tvrdí, že ak v najbližších dňoch nedôjde k oprave financovania záchraniek, prevádzka urgentnej neodkladnej prednemocničnej starostlivosti, čiže záchraniek, bude nezvratne kolabovať a stane sa nefunkčnou. Prezident AZZS Matej Polák poukázal na to, že o tento krok záchranná zdravotná služba dlhodobo žiada. Tiež, že táto oprava už bola odsúhlasená slovenskou vládou aj ústredným krízovým štábom. Situáciu záchranárom komplikuje nový koronavírus.



„Záchranky na Slovensku pracujú vo vypätých podmienkach už niekoľko mesiacov, už aj pred nástupom epidémie ochorenia COVID-19. Obrovský nápor súvisiaci s aktuálnou epidemickou situáciou však môže ešte urýchliť kolaps záchrannej zdravotnej služby,“ komentoval Polák s dôvetkom, že v dôsledku chýb z minulosti takmer jedna pätina posádok záchraniek nedostáva v súčasnosti zaplatené za vykonané zásahy.



Komentoval, že dofinancovanie činnosti záchrannej zdravotnej služby bolo schválené, uvoľnenie prostriedkov však doposiaľ čakalo na podpis ministra zdravotníctva. Zdroje do záchraniek preto podľa Poláka zatiaľ nedorazili. Poukázal tiež na to, že boj proti novému koronavírusu, ktorému záchranári čelia v prvej línii, nie je jednoduchý z hľadiska psychického, morálneho, odborného ani ekonomického. Polák preto dodal, že sa obáva, či sa práve záchranná zdravotná služba nestane „prvou obeťou“ ochorenia COVID-19 na Slovensku.



AZZS je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením poskytovateľov prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti - záchrannej zdravotnej služby.