Ak nevyhrá, bude sa Remišová uchádzať o post podpredsedníčky Za ľudí

Bratislava 26. júla (TASR) – Ak sa podpredsedníčke Za ľudí Veronike Remišovej nepodarí získať post predsedu strany, bude sa uchádzať o pozíciu jej podpredsedu. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii portálu TVnoviny.sk Na telo plus. Podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický skonštatoval, že strana Smer sa pod novým vedením konsoliduje a má šancu, aby bola na tom lepšie, ako je to v súčasnosti.



Remišová ako prípadná predsedníčka strany si nemyslí, že by mala byť strana takou liberálnou, ako to vo svojej vízii vidí jej súper v boji o predsednícke kreslo Miroslav Kollár. "Nie je potrebné robiť kópiu Progresívneho Slovenska alebo SaS," povedala. Spájanie strán tak, ako to navrhuje ďalší možný kandidát na predsedu strany Juraj Šeliga, momentálne vylučuje. Do budúcnosti, napríklad pri komunálnych voľbách, sa tomu však nebráni. Momentálne je však podľa nej dôležité, aby si strana budovala vlastnú značku, no spoluprácu strán v odborných oblastiach víta.



Kamenický na margo zmien, ktoré nastali na čele strany po odchode Petra Pellegriniho a skupiny poslancov, povedal, že strana sa konsoliduje a s novými tvárami je spokojný. "Potrebujeme nové tváre. Musia to byť talenty nielen v oblasti politiky, ale aj odbornosti," podotkol. S tímom podpredsedov, ktorý snem schválil, si strana trúfa získať vyššiu podporu voličov. Verí, že strana bude na tom lepšie už do konca roka. Na odchod ďalších poslancov zo strany dôvod nevidí.



V súvislosti s finančným balíkom z EÚ Remišová prisľúbila, že peniaze sa budú čerpať transparentne, férovo, čestne a bez korupcií. "Horšie, ako to robil Smer-SD, sa to robiť nedá," povedala. Peniaze by sa podľa nej mali rozdeliť na tri časti, pričom prvá z nich by mala byť určená na splatenie dlhov z minulosti, druhá by sa mala použiť na výzvy súčasnosti a tretia na výzvy budúcnosti a posun krajiny vpred. Kamenický si zasa myslí, že pri súčasnej "vláde diletantizmu a amaterizmu" sa nepodarí všetky peniaze vyčerpať. Odkazuje, že vláda hovorí o svetlej budúcnosti, pričom nezvláda riešiť aktuálnu koronakrízu. "Koronakrízou sme sa dostali do jamy, my musíme najprv vyliezť z jamy," zdôraznil.



Témou diskusie bol aj prvý sociálny balík premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Podľa Remišovej prežíva ekonomika v čase koronakrízy ťažké časy a treba pomáhať tým, ktorí sú krízou postihnutí. Šetriť podľa nej treba, keď bude dobre. Kamenický jej oponoval. Poukázal na to, že slovenská ekonomika sa potápa a vláda nerobí kroky, ktoré ju budú sanovať a zachraňovať. Pripustil, že s deficitom štátneho rozpočtu problém nemá, problém podľa neho je v tom, že nie je jasné, na čo chce súčasná vláda peniaze investovať.