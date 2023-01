Ak pôjdu samosprávy do ulíc, KDH ich podporí s primátormi a starostami

Bratislava 26. januára (TASR) – KDH apeluje na dočasne poverenú vládu, aby začala s okamžitou pomocou pre samosprávy. V prípade, že samosprávy pôjdu do avizovaných protestov, KDH je pripravené samosprávy podporiť aj prostredníctvom svojich primátorov a starostov. TASR o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



"KDH stojí na strane samospráv a stavovských organizácií Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS) v ich oprávnených požiadavkách na kompenzácie výpadkov príjmov. S avizovanou pomocou od ministerstva hospodárstva sa reálne nič nedeje a splatnosť zálohových faktúr za energie sa blíži ku koncu," vysvetlil podpredseda KDH Tomáš Merašický. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že dve tretiny všetkých služieb poskytujú každému občanovi práve obce či mestá a nie priamo štát. Z tohto dôvodu je podľa KDH neakceptovateľné, aby štát samosprávy odrezal od peňazí, apelujú na to, že potrebujú okamžitú pomoc.



"Aj tieto problémy nás o to viac presviedčajú, že je nutné zmeniť legislatívu a prijímať zákony, aby v kritických situáciách, ktoré si verejné inštitúcie a samosprávy nespôsobili vlastnou vinou, garantoval dodávku energií v primeraných cenách štát," spresnil Merašický. Ich návrhom je podľa jeho slov aj zmena ekonomických zákonov a spôsob financovania samospráv. "Samozrejme po odborných analýzach a verejnej diskusii so zástupcami samospráv a odborníkmi," dodal.



Samosprávy 30. januára večer vypnú na polhodinu verejné osvetlenie. Vyjadriť tak chcú nespokojnosť s tým, že vláda nerieši ich otázky. Ide o prvú z protestných akcií, ktoré samosprávy plánujú zrealizovať. Na ďalších sa dohodnú koncom januára alebo začiatkom februára.