Ak prezidentka nedostane návrhy mien ministrov, rozhodne sa sama

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ak na začiatku budúceho týždňa nedostane prezidentka SR Zuzana Čaputová od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) informáciu o kandidátoch na uvoľnené ministerské posty, rozhodne sa sama, koho z členov vlády riadením týchto rezortov poverí. Hlava štátu to vyhlásila v piatok v Bratislave s tým, že takéto provizórium neprospieva nikomu.



Prezidentka tvrdí, že naďalej nevie, koho premiér na obsadenie uvoľnených ministerstiev po odchode SaS z vlády navrhuje. "Žijeme náročnú dobu a je potrebné, aby tieto rezorty fungovali," vyhlásila.



Hlava štátu tiež avizovala, že budúci týždeň sa vyjadrí k referendovej iniciatíve Smeru-SD. Petičný výbor jej už odovzdal potrebné podpisy. Opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby. Prezidentka už skôr avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR.



Mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, by mohli podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) ostávajúce strany koalície dohodnúť už v piatok. Uviedol tiež, že zatiaľ je zrejme zhoda na ministrovi hospodárstva SR. Meno však nekonkretizoval.



Premiér začiatkom tohto týždňa oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov SaS menšinová. Mená potenciálnych nových ministrov zatiaľ nekonkretizoval, keďže ich chce najskôr oznámiť prezidentke. Načrtol však, že by malo ísť o odborníkov. Na pracovnej ceste v Ríme vo štvrtok (8. 9.) skonštatoval, že sa s Čaputovou nemohli stretnúť, keďže ona bola začiatkom týždňa v zahraničí a on je teraz. Avizoval, že v piatok je už v Bratislave a bude s ňou v tejto veci komunikovať.