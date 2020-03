Ak sa ľudia zhromažďujú večer bez rúšok, treba kontaktovať políciu

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – Od 25. marca až do odvolania sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez použitia rúška, šálu, šatky, prípadne inej ochrany tváre. Napriek tomu to niektorí Banskobystričania porušujú. Konštatovala to v pondelok hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Uplynulé dni nám Banskobystričania adresovali podnety, že na niektorých miestach dochádza vo večerných hodinách k zhromažďovaniu sa ľudí bez ochranných rúšok. V prípade, že obyvatelia zaznamenajú porušovanie platných nariadení, žiadame ich, aby kontaktovali mestskú políciu (MsP) na čísle 159," zdôraznila hovorkyňa.