Ak sa volič rozhodne, že chce hlasovať v SR, môže zásielku ignorovať

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ak sa volič, ktorý požiadal o voľbu poštou zo zahraničia, rozhodne, že chce napokon hlasovať v septembrových voľbách na Slovensku, stačí, keď bude zásielku s hlasovacími materiálmi ignorovať. V deň volieb musí prísť do volebnej miestnosti v obci svojho trvalého pobytu. Uviedla to riaditeľka odboru volieb na Ministerstve vnútra (MV) SR Eva Chmelová.



"Volič, ktorý sa rozhodne, že chce hlasovať radšej osobne, nemusí urobiť nič, môže ignorovať aplikáciu aj hlasovacie materiály, ktoré mu budú doručené. Jednoducho sa vo volebný deň dostaví do volebnej miestnosti, ktorá je príslušná podľa miesta jeho trvalého pobytu a obce budú informované o tom, kto z voličov môže voliť prezenčne," skonštatovala Chmelová.



O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov. Po zaregistrovaní prídu voličovi na adresu v cudzine volebné materiály. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom musí volič zo zahraničia zaslať tak, aby bola na MV SR doručená do 29. septembra do 12.00 h.



Pokiaľ sa zásielka s volebnými materiálmi pre voliča zo zahraničia vráti ako neprevzatá, môžu voliči cez aplikáciu požiadať o opätovné zaslanie materiálov. Môžu zároveň zmeniť adresu, kam im má zásielka prísť. Požiadať o opakované zaslanie volebných materiálov môžu do 20. septembra. O nedoručení zásielky voličov informuje emailová notifikácia.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.