Umelci: Ak sú povolené bohoslužby, mali by byť i chrámové koncerty

Bratislava 26. apríla (TASR) – Ak sú umožnené bohoslužby či prevádzka fitnescentier, mali by byť povolené aj chrámové koncerty a podujatie vo veľkých sálach, kde nie je problém dodržať epidemiologické opatrenia. Organizátori hudobných podujatí sa s týmto argumentom obracajú v otvorenom liste na ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú (OĽANO), aby sa zasadila o povolenie organizovania koncertov v koncertných a chrámových priestoroch i exteriéroch.



Signatári v liste upozornili, že organizujú podujatia, ktoré sú naplánované na najbližšie týždne a boli podporené Fondom na podporu umenia. "V čase, keď je už potrebné začať s propagáciou podujatí, nevieme a ani pozvaným hosťom často zo zahraničia povedať, či sa podujatia uskutočnia alebo ich bude potrebné preložiť na iný termín," konštatujú.



Sú však presvedčení, že by nemali byť diskriminovaní v porovnaní s prevádzkovateľmi služieb či aktivít, na ktorých sa vzťahuje aktuálne uvoľnenie opatrení, zvlášť, ak priestory, v ktorých sa konajú nimi organizované podujatia nepredstavujú riziko šírenia nového koronavírusu.



"Koncertné sály na účely koncertov sú v drvivej väčšine rozlohou veľké a priestranné. Z týchto dôvodov preto nevidíme žiaden problém, prečo by v nich nebolo možné dodržať všetky epidemické opatrenia," uviedli. Pri chrámových koncertoch by mala podľa nich platiť analógia s povolenými bohoslužbami. "Tieto sa, navyše, konajú niekoľkokrát denne v tisíckach kostolov po celom Slovensku, pričom sú z nášho pohľadu epidemicky minimálne na tej istej úrovni ako koncerty," poznamenali.



Znovuspustenie kultúrneho dania považujú pritom za nevyhnutné, poukazujú pritom na silu, ktorú kultúra má. "Obrovské množstvo občanov SR dnes stráda nielen ekonomicky, ale aj duševne. Je verejne známe, že linky duševného zdravia nestíhajú a že aj celosvetovo stúpa počet samovrážd. Práve umenie, predovšetkým hudba, môže v tejto chvíli blahodarne pôsobiť," zdôraznili umelci a organizátori hudobných podujatí.



Pravidlá organizovania kultúrnych podujatí by mal určiť tzv. kultúrny semafor. Jeho príprava je vo finálnej fáze. Ministerka kultúry v pondelok informovala, že by ho mali predstaviť v stredu (28. 4.).