Ak záujemcom v Košiciach prišiel iba potvrdzovací e-mail, môžu prísť

Košice 13. septembra (TASR) – Na utorkové (14. 9.) stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach môžu prísť aj záujemcovia, ktorým doposiaľ nebola doručená vstupenka, ale iba potvrdzovací e-mail o registrácii. Overovaní budú pri vstupe na podujatia. TASR o tom informoval hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian.



„Ak sa zaregistrovali do nedeľňajšej (12. 9.) polnoci a prišiel im potvrdzovací mail o zaregistrovaní, môžu prísť na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach,“ povedal s tým, že registrovaní tak nemusia čakať, kým im príde vstupenka s QR kódom. Podľa jeho slov bude stačiť, ak sa v súlade s platnými opatreniami preukážu pri vstupe potvrdením o zaočkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. So sebou musia mať aj preukaz totožnosti.



Pre veľký nápor podľa Fabiana Národné centrum zdravotníckych informácií (NZCI) nestíha overiť dáta všetkých registrovaných, a v dôsledku toho im organizátori nestihnú vstupenku dodať.



Pápež v rámci návštevy Slovenska (12. - 15. 9.) zavíta okrem iného aj na košické sídlisko Luníku IX, kde pozdraví marginalizované komunity. Neskôr sa presunie na štadión Lokomotívy, kde sa prihovorí mladým ľuďom.