Akadémia ozbrojených síl získala z eurofondov viac ako 2,9 milióna eur

Bratislava 20. apríla (TASR) - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši získala z európskych štrukturálnych a investičných fondov nenávratný finančný príspevok vo výške 2,9 milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu internátnych budov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



"Cieľom schválených projektov je zníženie energetickej náročnosti budov a taktiež zvýšenie komfortu ubytovaných v areáli Akadémie ozbrojených síl," povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Dodal, že akadémia sa zapojila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia celkovo do 15 projektov, pričom do pondelka boli schválené dva.



Využitím energie z obnoviteľných zdrojov by sa podľa Kovaľ Kakaščíkovej mohla dosiahnuť úspora energie v týchto objektoch približne o 50 percent. Schválené projekty počítajú so zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, s výmenou otvorových konštrukcií, výmenou osvetlenia a tiež s vybudovaním novej kotolne vrátane rekonštrukcie a modernizácie vykurovania. Hovorkyňa tiež spomenula, že súčasťou projektu je aj vybudovanie nového ekologického a obnoviteľného zdroja energie vo forme solárnych panelov, ktoré budú umiestnené na strechách objektov.