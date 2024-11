Akadémia vied: Biopásy hostia tretinu slovenských druhov čmeľov

Bratislava 2. novembra (TASR) - Biopásy hostia tretinu slovenských druhov čmeľov. Ukázal to ich monitoring. Voľne žijúce opeľovače sú nenahraditeľnou súčasťou prírody. V uplynulých rokoch vedci zaznamenali ich pokles, predovšetkým v súvislosti so zvyšovaním intenzity poľnohospodárstva. Slovenská akadémia vied (SAV) o tom informuje na svojom webe.



Vedeckí pracovníci z Ústavu zoológie SAV a Katedry biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnili v tomto roku monitoring hmyzu na biopásoch. Výskum prebiehal v období od apríla do septembra na 15 biopásoch v rámci siedmich fariem západného Slovenska. Celková dĺžka sledovaných biopásov presiahla desať kilometrov. Výskumníci kontrolovali každý biopás a zároveň vykonali kontrolu aj na priľahlých poliach.



"Z viac ako 13.000 jedincov bolo na poliach zaznamenaných len šesť percent. Najväčšie rozdiely vo výskyte hmyzu boli zaznamenané v mesiacoch máj a jún, keď početnosť hmyzu na biopásoch prevyšovala polia až 40-násobne," povedal Marek Semelbauer z Ústavu zoológie SAV. Zároveň dodal, že najvyššiu početnosť a druhovú diverzitu zaznamenali odborníci podľa očakávania na kvitnúcich biopásoch.



Za mimoriadne zaujímavé označili pozorovania viacerých ohrozených druhov hmyzu. Odborníci zaznamenali 11 druhov čmeľov, čo je takmer tretina slovenskej fauny. Najvzácnejší z nich je podľa SAV čmeľ machový, ktorý je viazaný na nížinné podmáčané lúky. Ide o druh ohrozený na európskej úrovni, v susednej Českej republike a Maďarsku je kriticky ohrozený.



"Pre poľnohospodárov môže byť významným prínosom skutočnosť, že biopásy priťahujú nielen opeľovače, ale aj predátorov škodcov, ako sú vošky. Medzi dravcami boli najviac zastúpené niektoré pestrice, zlatoočky, vážky, kobylky a osy," doplnil zistenia Semelbauer.