Akadémia vied: Na Slovensku klesá podiel ľudí, ktorí chodia do kostola

Bratislava 5. januára (TASR) - Na Slovensku klesá podiel ľudí, ktorí chodia pravidelne do kostola a rastie podiel tých, ktorí do kostola nechodia nikdy. Podobne sa znižuje podiel ľudí, čo sa mimo bohoslužieb modlia pravidelne, rastie však podiel tých, čo sa nemodlia nikdy. Ukázal to výskum "Generácie a viera 2024". O jeho výsledkoch informovala Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe.



"Jedným z kľúčových rozmerov náboženskosti je účasť na bohoslužbách. Pri rovnako položenej otázke, ako bola položená viackrát od roku 1991, je vidieť za tri dekády mierny pokles podielu tých obyvateľov Slovenska, ktorí sa zúčastňujú pravidelne bohoslužieb v kostole," uviedol Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu (SÚ) SAV.



Z výskumu vyplýva, že 38,5 percenta mužov a 28,8 percenta žien sa nikdy nezúčastňuje bohoslužieb. Nepomer u mužov a žien je podľa výsledkov aj medzi návštevnosťou raz za týždeň alebo častejšie (muži 23,7 percenta a ženy 29 percent). Raz za rok alebo menej často chodí podľa výskumu do kostola 20,6 percenta žien a 17,4 percenta mužov.



Výskum bol realizovaný na vzorke 1245 dospelých obyvateľov Slovenska v období od 4. do 21. októbra 2024. Pre konzorcium pracovísk - SÚ SAV, Ústav politických vied SAV a Univerzitu Komenského, ho uskutočnila agentúra Focus. Obsahoval viacero otázok, ktoré boli použité aj v minulých rokoch.