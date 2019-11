Akademici vybrali najlepšie IT diplomové práce zo Slovenska a Česka

Bratislava 19. novembra (TASR) - Jubilejný desiaty ročník súťaže IT SPY, ktorá vyberá najzaujímavejšiu a najinovatívnejšiu IT diplomovú prácu z Česka a Slovenska, pozná svojich finalistov. O titul najlepšej diplomovej práce roka finalisti zabojujú 12. decembra v Prahe. TASR o tom informovali organizátori súťaže.



Medzi finálové témy patria okrem iného projekty, ktoré sa zaoberajú strojovým učením a zdokonaľovaním umelej inteligencie v čítaní textu alebo vyhodnocovaním röntgenových snímok, kybernetickej bezpečnosti či systém, ktorý dokáže za pomoci robota mapovať zle prístupné miesta, a môže tak záchranárom uľahčiť prácu napríklad pri banských závaloch. Osem najlepších prác zvolila akademická porota z 1579 diplomoviek, ktoré v tomto roku vznikli na 17 IT fakultách v Českej republike a na Slovensku.



"Diplomové práce, ktoré postúpili do tohtoročného finále, dokazujú silné zameranie na umelú inteligenciu, ktorá je v IT na vzostupe a je na ňu kladený dôraz naprieč odbormi. To dokazujú hlavne práce zaoberajúce sa strojovým učením a optimalizáciou neurónových sietí. Ja osobne mám každý rok radosť z toho, že sa v súťaži objavujú aj také témy, ktoré sa snažia pomáhať aj celospoločensky," povedala predsedníčka poroty IT SPY a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Mária Bieliková.



Súťaž IT SPY sa uskutočňuje už po desiatykrát. Zúčastňujú sa jej absolventi z akademického roka 2018/2019 zo 17 IT fakúlt v Českej republike a na Slovensku.