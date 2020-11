Akademici vybrali najlepšie IT diplomové prác zo Slovenska a Česka

Bratislava 25. novembra (TASR) – Súťaž IT SPY, ktorá vyberá najzaujímavejšiu a najinovatívnejšiu IT diplomovú prácu z Česka a Slovenska, pozná svojich finalistov. Akademici vybrali desať najlepších IT diplomových prác zo Slovenska a Česka. TASR o tom informovali organizátori súťaže.



Medzi finálovými diplomovými prácami sú projekty, ktoré sa zaoberajú strojovým učením, zjednodušením práce s veľkým objemom dát, softvéry, ktoré dokážu vyhodnotiť nutnosť akútneho vyšetrenia pacientov s upchatými tepnami či program overujúci identitu na základe hlasovej stopy a krátkeho záznamu tváre. Organizátori súťaže tvrdia, že porota vyberala z 1468 diplomových prác, ktoré vznikli na 16 zapojených IT fakultách slovenských a českých vysokých škôl.



Finálne miesta si medzi sebou rozdelilo celkom deväť vysokých škôl. "Mám obrovskú radosť, že sa sťažené podmienky, ktoré boli spôsobené jarnou prvou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, neodrazili na kvalite tohtoročných diplomových prác. Tie sú na veľmi vysokej úrovni. Mňa osobne veľmi tešia témy, ktoré majú celospoločenský alebo akademický dosah," povedala predsedníčka poroty Mária Bieliková.



Súťaž IT SPY sa realizuje 11. rok. Zúčastňujú sa na nej absolventi z akademického roka 2019/2020. Vyhlásenie víťaza sa uskutoční počas on-line prenosu 15. decembra.