Akademický senát STU zvolil za kandidáta na rektora O. Moravčíka

Bratislava 28. júna (TASR) - Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave zvolil v pondelok počas jeho zasadnutia kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho prorektora Olivera Moravčíka, ktorý je poverený funkciou rektora. Jeho protikandidát Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorý pôsobí aj ako externý spolupracovník strojníckej fakulty, sa vzdal svojej kandidatúry. Po vymenovaní prezidentkou sa stane novým rektorom univerzity.



Senátori ho zvolili v 1. kole tajných volieb, získal podporu 28 z 38 prítomných senátorov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo desať. Moravčík krátko po zvolení uviedol, že je príjemne prekvapený počtom hlasov, ktoré dostal, napriek všetkým okolnostiam. Poukázal, že v minulosti to neboli jednoduché voľby, na post rektora kandidovalo podľa jeho slov aj šesť kandidátov.



Moravčík je od roku 2015 prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26. apríla ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (2006 - 2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako predseda AS STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom jeho pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky i ekonomiky a riadenia. Od roku 1992 je členom vedeckej rady STU, ale aj členom jej vedeckých rád.



Moravčík vo svojom volebnom programe uviedol, že cieľom je vytvoriť a udržiavať atraktívne a motivačné prostredie pre študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a spolupracovníkov z externých inštitúcií. Nosnými piliermi jeho volebného programu sú tradícia, moderná správa inštitúcie a silné medzinárodne väzby. STU má podľa neho potenciál byť medzinárodne uznávanou technickou univerzitou s aktívnymi a úspešnými študentmi, učiteľmi a výskumníkmi.



"Dojmy sú zmiešané, pretože práve dnes jeden z dvoch kandidátov stiahol svoju kandidatúru, pričom podporil práve protikandidáta. Voľba rektora len z jedného kandidáta je trošku taká smutná," uviedol za študentských senátorov doktorand Martin Mierka z Fakulty eletrotechniky a informatiky STU. Ako doplnil, na pondelkovom zasadnutí AS nie sme v plnej zostave za študentskú časť, čo považuje za nešťastné riešenie. "Avšak tie riešenia neboli zo žiadnej strany lepšie, lebo si treba uvedomiť, že STU je už pol roka bez rektora a niektoré právne úkony musí vykonávať rektor. V lete AS, keď sa stretáva, tak nie je uznášaniaschopný," skonštatoval. Zároveň dodal, že termín volieb kandidáta na rektora je nešťastný, je veľmi narýchlo, avšak sú radi, že bolo aspoň možné voľby uskutočniť.



Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezidentka SR. Návrh AS predkladá prezidentke minister školstva, ktorému ho doručí senát do 15 dní od prijatia rozhodnutia.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová odovzdala dekrét o odvolaní rektorovi Miroslavovi Fikarovi 22. apríla. AS STU schválil návrh na odvolanie Fikara z funkcie rektora na svojom zasadnutí 26. októbra 2020. Univerzitu viedol od 1. marca 2019.