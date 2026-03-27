Akademický senát UK vyhlásil voľbu rektora s mandátom od februára 2027
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave vyhlásila voľbu rektora s mandátom plynúcim od februára 2027. Návrhy na kandidátov možno podávať od 1. apríla do 30. júna. UK o tom informuje na svojom webe.
„Právo podávať návrhy na kandidátov na rektora majú členovia akademickej obce UK a členovia Správnej rady UK,“ pripomína univerzita.
Verejné vypočutie uchádzačov sa uskutoční 26. októbra popoludní v aule UK na Šafárikovom námestí. Na rovnakom mieste sa 4. novembra uskutoční samotná voľba.
Voľby vyhlásil Akademický senát UK na svojom stredajšom (25. 3.) zasadnutí. Funkčné obdobie nového rektora bude trvať od 1. februára 2027 do 31. januára 2031.
