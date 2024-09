Akceleračný program ponúka podnikateľom realizácie ich projektov

Košice 8. septembra (TASR) - Ambicióznym podnikateľom a startupom, ktorí chcú premeniť svoje projekty na úspešné spoločnosti, je určený druhý ročník akceleračného programu Košice Region Startup Factory (KRSF). Organizuje ho Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a partnermi. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



"V celom kraji sa stretávam s množstvom talentov a skvelých nápadov, žiaľ, ich autori vidia často príležitosť na uplatnenie za hranicami. Akceleračný program má pre nich význam, aby ich kreatívne nápady nestroskotali na administratívnych prekážkach. Pomáhame im vybudovať podnikanie na pevnom základe a hlavne na domácej pôde," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Program KRSF je otvorený pre všetkých startupistov bez ohľadu na to, či sú len na začiatku, alebo už majú za sebou prvé úspechy. "Hlavnými kritériami pre výber sú stabilný tím, inovatívny nápad, potenciál trhu a overený koncept. Ak startup spĺňa tieto podmienky, má šancu získať prístup k jedinečným zdrojom a podpore, ktoré mu pomôžu akcelerovať jeho rast," povedala startup manažérka ICKK Denisa Kušnírová.



Akceleračný program je rozdelený do fáz. V rámci samoštúdia majú účastníci prístup k e-learningovej platforme, ktorá obsahuje 12 kľúčových tém, od budovania tímu až po prípravu pitch decku pre investorov. Séria siedmich workshopov pod vedením skúsených business partnerov pokryje témy ako business model, idea validation, fundraising, produktový vývoj či právne aspekty podnikania.



Príprava na prezentáciu pred investormi vyvrcholí v januári 2025 slávnostným Demo Day, kde startupy predstavia svoje projekty pred odbornou komisiou. Najlepší tím získa finančnú odmenu do výšky 10.000 eur.



Po ukončení akceleračného programu pokračuje podpora pre vybrané startupy počas sedemmesačnej inkubačnej fázy. Inkubácia zahŕňa týždenné mentoringy, pripojenie k sieti zahraničných odborníkov, prepájanie na potenciálnych zákazníkov a investorov a účasť na medzinárodných konferenciách. Najlepší startup získa investíciu až do výšky 20.000 eur.



"Účasť v programe KRSF nie je len o rozvoji podnikania, ale aj o budovaní cenných kontaktov. Vybrané startupy, ktoré prejdú do inkubačnej fázy, sa stanú súčasťou aktívnej komunity KRSF, ktorá ponúka neoceniteľné príležitosti na zdieľanie skúseností a podporu od rovnako zmýšľajúcich podnikateľov," hovorí Peter Breyl, generálny riaditeľ ICKK.



Registrácia do akceleračného programu je otvorená od 4. septembra 2024 na webstránke ICKK.