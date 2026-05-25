< sekcia Slovensko
AKCIA AURELIA: Polícia zasahuje pre podozrenie z podvodu s eurofondmi
Počas pondelkovej akcie zaistili policajti technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady či elektronické nosiče dát.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. mája (TASR) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s. r. o.“. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863.000 eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky,“ priblížila Vilhanová. Pokračovala, že deklarovanú inováciu neimplementovali do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo miesta realizácie projektu.
Počas pondelkovej akcie zaistili policajti technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie veci významné pre trestné konanie. Vyšetrovanie sa podľa hovorkyne zameriava aj na podozrenia z ďalších závažných porušení projektových a zmluvných podmienok.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, vykonávajú sa ďalšie neodkladné procesné úkony. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky,“ priblížila Vilhanová. Pokračovala, že deklarovanú inováciu neimplementovali do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo miesta realizácie projektu.
Počas pondelkovej akcie zaistili policajti technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie veci významné pre trestné konanie. Vyšetrovanie sa podľa hovorkyne zameriava aj na podozrenia z ďalších závažných porušení projektových a zmluvných podmienok.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, vykonávajú sa ďalšie neodkladné procesné úkony. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.