Pondelok 25. máj 2026
AKCIA AURELIA: Polícia zasahuje pre podozrenie z podvodu s eurofondmi

Policajná snímka. Foto: Polícia

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 25. mája (TASR) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s. r. o.“. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863.000 eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky,“ priblížila Vilhanová. Pokračovala, že deklarovanú inováciu neimplementovali do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo miesta realizácie projektu.

Počas pondelkovej akcie zaistili policajti technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie veci významné pre trestné konanie. Vyšetrovanie sa podľa hovorkyne zameriava aj na podozrenia z ďalších závažných porušení projektových a zmluvných podmienok.

„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, vykonávajú sa ďalšie neodkladné procesné úkony. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.

