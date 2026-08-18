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AKCIA FAKTÚRA: Obvinili A. K., MZ mala spôsobiť škodu 1,8 mil. eur
Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že bol a v prípade žiadosti bude naďalej súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 18. augusta (TASR) - V rámci policajnej akcie Faktúra, ktorú realizuje Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ), bolo vznesené obvinenie voči A. K. v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, takzvaných MOM-iek, v období pandémie COVID-19. Obvinená mala v tom čase ako zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1,8 milióna eur. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že bol a v prípade žiadosti bude naďalej súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená v tom čase ako zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v období od marca do decembra 2021 zadávať do účtovno-ekonomického systému ministerstva údaje z falošných faktúr, ktoré neboli riadne zaevidované na podateľni rezortu,“ priblížila polícia.
Na faktúrach mali byť zneužité identifikačné údaje skutočných prevádzkovateľov mobilných odberových miest, s ktorými malo ministerstvo uzatvorené zmluvy o spolupráci. K týmto subjektom však mali byť uvedené bankové účty patriace iným fyzickým osobám.
„Na základe takto vložených údajov systém vytvoril podklady na úhradu. Finančné prostriedky určené na predstieranú prevádzku mobilných odberových miest boli poukazované na účty, ktoré skutočným prevádzkovateľom nepatrili,“ ozrejmili policajti s tým, že od 31. marca 2021 do 30. decembra 2021 malo byť týmto spôsobom vyplatených celkovo 1.777.849,71 eura.
Polícia v prípade naďalej vykonáva potrebné procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali policajti.
Ministerstvo zdravotníctva podľa svojich slov bližšími informáciami o utorkovej akcii Policajného zboru ani o priebehu samotného vyšetrovania nedisponuje.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru realizuje akciu s krycím názvom „Faktúra“. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením z páchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest tzv. MOM-iek, v období pandémie COVID-19.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená v tom čase ako zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v období od marca do decembra 2021 zadávať do účtovno-ekonomického systému ministerstva údaje z falošných faktúr, ktoré neboli riadne zaevidované na podateľni rezortu,“ priblížila polícia.
Na faktúrach mali byť zneužité identifikačné údaje skutočných prevádzkovateľov mobilných odberových miest, s ktorými malo ministerstvo uzatvorené zmluvy o spolupráci. K týmto subjektom však mali byť uvedené bankové účty patriace iným fyzickým osobám.
„Na základe takto vložených údajov systém vytvoril podklady na úhradu. Finančné prostriedky určené na predstieranú prevádzku mobilných odberových miest boli poukazované na účty, ktoré skutočným prevádzkovateľom nepatrili,“ ozrejmili policajti s tým, že od 31. marca 2021 do 30. decembra 2021 malo byť týmto spôsobom vyplatených celkovo 1.777.849,71 eura.
Polícia v prípade naďalej vykonáva potrebné procesné úkony. „Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali policajti.
Ministerstvo zdravotníctva podľa svojich slov bližšími informáciami o utorkovej akcii Policajného zboru ani o priebehu samotného vyšetrovania nedisponuje.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru realizuje akciu s krycím názvom „Faktúra“. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením z páchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest tzv. MOM-iek, v období pandémie COVID-19.