Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Slovensko

AKCIA HLAVIČKA: Od rána prebieha protidrogová razia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Pavel Neubauer

Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony, o priebehu realizácie budeme priebežne informovať, napísali policajti o protidrogovej razii.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Od skorých ranných hodín zasahuje Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru - oddelenie Západ v rámci akcie Hlavička zameranej na drogovú trestnú činnosť. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.

Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony, o priebehu realizácie budeme priebežne informovať,“ napísali policajti o protidrogovej razii.

.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána