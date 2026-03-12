< sekcia Slovensko
AKCIA HLAVIČKA: Od rána prebieha protidrogová razia
Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony, o priebehu realizácie budeme priebežne informovať, napísali policajti o protidrogovej razii.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Od skorých ranných hodín zasahuje Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru - oddelenie Západ v rámci akcie Hlavička zameranej na drogovú trestnú činnosť. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.
„Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony, o priebehu realizácie budeme priebežne informovať,“ napísali policajti o protidrogovej razii.
