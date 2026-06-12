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AKCIA KURIÉR:

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia Slovenskej republiky﻿

Príslušníci národnej protidrogovej jednotky vykonali počas realizácie policajnej akcie štyri domové prehliadky a päť prehliadok iných priestorov a pozemkov.

Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PPZ) obvinil štyri osoby pre podozrenie zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou v rámci štvrtkovej (11. 6.) policajnej akcie Kuriér. Policajti zaistili metamfetamín i hotovosť. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a prevencie PPZ.

Príslušníci národnej protidrogovej jednotky vykonali počas realizácie policajnej akcie štyri domové prehliadky a päť prehliadok iných priestorov a pozemkov. „Pri procesných úkonoch zaistili metamfetamín, telekomunikačné zariadenia a finančnú hotovosť, ktoré budú predmetom ďalšieho dokazovania,“ priblížila polícia.

Dodala, že v súčasnosti prebiehajú výsluchy obvinených osôb. Po ich ukončení bude spracovaný podnet na ich vzatie do väzby. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie.

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