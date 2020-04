AKCIA LONG WAY: Polícia obvinila 15 ľudí z prevádzačstva

Bratislava 24. apríla (TASR) - V rámci akcie "Long Way" je obvinených 15 ľudí. Vyšetrovateľ preukázal trestnú činnosť ďalším trom členom organizovanej skupiny, ktorá páchala trestný čin prevádzačstva. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Obvineniu podľa polície čelia dvaja Slováci z Humenného a jeden Ukrajinec. "Martin R., 44-ročný, a Martin P., 34-ročný, mali pôsobiť v organizovanej skupine ako vodiči nelegálnych migrantov, prípadne zabezpečovať pre iných členov motorové vozidla," uvádza Bárdyová. Dodala, že nelegálnych cudzincov prevážali cez Slovensko do Poľska alebo Česka.







Prevoz mal kontrolovať 27-ročný Ukrajinec Yuriy Y., ktorý mal migrantov prebrať na území SR po prekročení hranice s Ukrajinou, približuje Bárdyová. Potom ich odovzdal ďalším páchateľom, ktorí ich autami mali odviezť do krajín Európskej únie, najmä do Nemecka Francúzska.



"Obvinení sú stíhaní na slobode a za uvedený zločin im po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody vo výške od desiatich do 15 rokov," povedala Bárdyová.



Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície spolupracujú v rámci medzinárodnej akcie "Long Way" s detektívmi odboru obchodu s ľuďmi a nelegálnej migrácie Českej republiky, Štátnou hraničnou strážou Ukrajiny a Hraničnou strážou Poľskej republiky.