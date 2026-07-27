Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Slovensko

Akcia Nemezis: ÚBOK otvára prípad spred dvoch desaťročí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako dvadsiatimi rokmi.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. júla (TASR) - Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) realizujú od pondelka rána akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako dvadsiatimi rokmi. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

„Bližšie informácie poskytneme v priebehu zajtrajšieho dňa,“ doplnila polícia.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla