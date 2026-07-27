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Akcia Nemezis: ÚBOK otvára prípad spred dvoch desaťročí
Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako dvadsiatimi rokmi.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 27. júla (TASR) - Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) realizujú od pondelka rána akciu s krycím názvom Nemezis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako dvadsiatimi rokmi. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
„Bližšie informácie poskytneme v priebehu zajtrajšieho dňa,“ doplnila polícia.
„Bližšie informácie poskytneme v priebehu zajtrajšieho dňa,“ doplnila polícia.