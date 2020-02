AKCIA PRIZMA: Pre krátenie daní polície SR a ČR obvinili 24 osôb

Bratislava 12. februára (TASR) – Vďaka spolupráci slovenskej a českej polície obvinili v akcii Prizma 24 osôb z krátenia daní. Ide o prípady, keď mali personálne agentúry dodávať zamestnancov, väčšinou cudzincov, do výrobných podnikov v Českej republike. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.



"Aby sa majitelia týchto agentúr vyhli odvodu daní, mali vytvoriť rozsiahlu skupinu spoločností, ktoré skryto ovládali, a do nich mali dosadiť nastrčené osoby. Cez obchodné spoločnosti mali byť vytvorené fiktívne faktúry, ktoré mali byť vložené do účtovníctva personálnych agentúr s cieľom neodviesť štátu DPH a daň z príjmu," uviedla polícia s tým, že táto trestná činnosť mala fungovať dlhodobo.







Organizácia osôb bola podľa polície niekoľkostupňová, aby najnižšie články nepoznali organizátorov trestnej činnosti. "Bolo vykonaných 30 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, bolo zadržaných 23 osôb a obvinených bolo 19 fyzických a päť právnických osôb," dodala polícia. Škoda by mala presiahnuť 180 miliónov českých korún (vyše siedmich miliónov eur), avšak v ČR, ale aj v zahraničí došlo k zaisteniu majetku v hodnote približne 120 miliónov českých korún.