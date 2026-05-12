Akcia Truck and Bus: Odhalili aj opitých vodičov
Významnú časť zistení tvorili porušenia súvisiace s tachografmi.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Polícia počas minulotýždňovej akcie Truck and Bus zaznamenala priestupky u vodičov autobusov a kamiónov. Odhalila aj jazdy pod vplyvom alkoholu. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Skontrolovali sme viac ako 950 autobusov a takmer 4400 nákladných vozidiel. Priestupkov sa dopustilo 14 vodičov autobusov a viac ako 970 vodičov nákladných vozidiel. V 32 prípadoch bola vodičom zakázaná ďalšia jazda pre závažné nedostatky ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol hovorca.
Ako priblížil, v oblasti prekračovania rýchlosti polícia zaznamenala viac ako 200 priestupkov, z toho štyri prípady sa týkali autobusov a zvyšok nákladných vozidiel. „Odhalili sme aj štyri prípady jazdy pod vplyvom alkoholu, pričom jeden vodič viedol autobus a traja vodiči nákladné vozidlo. Počas akcie nebol zaznamenaný žiadny prípad jazdy pod vplyvom drog,“ doplnil Hájek.
Významnú časť zistení podľa neho tvorili porušenia súvisiace s tachografmi. Spresnil, že polícia zaznamenala 46 priestupkov týkajúcich sa tachografov, 35 priestupkov súvisiacich s dobou jazdy a odpočinku a 18 prípadov manipulácie s tachografom.
Pri kontrolách technického stavu bolo podľa hovorcu zistených viac ako 160 priestupkov súvisiacich s technickými nedostatkami vozidiel. Zároveň podľa neho polícia odhalila 144 prípadov prekročenia najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidiel a 19 prípadov nezabezpečeného nákladu.
Dodal, že počas akcie neboli zaznamenané prípady nelegálnej migrácie, pašovania ľudí, drog, zbraní ani inej závažnej trestnej činnosti.
Polícia sa v období od 4. do 10. mája tohto roka zapojila do celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Truck and Bus. Policajné kontroly boli zamerané predovšetkým na autobusy a nákladné vozidlá, pričom cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť v cestnej doprave, preveriť dodržiavanie legislatívy v nákladnej doprave, technický stav vozidiel a odhaliť závažné porušenia pravidiel cestnej premávky.
